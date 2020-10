La BAC : un New Deal à la française pour sauver la Culture

En savoir plus sur Yann Barthes

Dans les années 1930, les États-Unis connaissent une crise économique sans précédent : la Grande Dépression. Franklin Roosevelt, alors président, décide d’un gigantesque plan de relance, le « New Deal ». Loin d’oublier la Culture, il missionne des artistes peintres, photographes, acteurs pour réaliser des reportages commandés, des fresques dans les bâtiments publics, organiser des festivals et des concerts, etc… Et ça a très, très bien marché. En 2020, en France, le monde de la Culture traverse lui aussi une crise sans précédent. De plus en plus s’élèvent donc des voix en faveur d’un « New Deal » à la française pour sauver la Culture. On en parle avec Ambre Chalumeau.