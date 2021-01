La BAC - Washington attaqué: quand le cinéma devient réalité

En savoir plus sur Yann Barthes

Le Capitole américain attaqué par une foule, c’est tellement suréaliste qu’on s’est tous dit « On se croirait dans un film ». Et ce n’est pas pour rien : ça fait des années que le cinéma américain nous montre la Maison Blanche, le Capitole ou le Pentagone cible d’une attaque plus ou moins réaliste. Attaque d’aliens dans Mars Attack ou complot terroriste dans 24h Chrono. Depuis toujours, les Américains sont les rois de l’apocalypse et aux Etats-Unis, l’apocalypse arrive toujours à se faire un chemin jusqu’au cœur du pouvoir. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.