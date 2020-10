La BAC : "What’s going on" de Marvin Gaye sacré meilleur album de tous les temps

En savoir plus sur Yann Barthes

En 2015, Rolling Stones avait publié la liste des « meilleurs albums de tous les temps ». Accusée d’être trop rock, trop testostéronée et trop blanche, cette liste vient d’être actualisée par le magazine. Désormais, à la place de « Sergent’s Pepper » des Beatles en tête des meilleurs albums de tous les temps se trouvent donc… Marvin Gaye et son illustre « What’s going on ». Ambre Chalumeau en profite pour dresser le portrait du chanteur et nous rappeler qu’il est, aujourd’hui plus que jamais, tout à fait d’actualité.