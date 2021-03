La BAC : Will Self, sage décalé

Will Self est l’un des auteurs les plus aimés et les plus controversés du Royaume-Uni. Il revient cette année avec son dernier livre, une sorte d’autobiographie de lui à la troisième personne qui raconte quatre épisodes de sa jeunesse et son addiction à l’héroïne. Un récit hors norme, pour un homme inclassable, décrypté par Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.