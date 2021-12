La bande-annonce 100% officielle de l’interview d’Emmanuel Macron sur TF1

Au cas où vous seriez passés à côté de l’info : Emmanuel Macron sera en prime-time sur TF1 ce mercredi soir. Le président a accordé deux heures d’entretien aux journalistes Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin. Un scoop que TF1 et LCI ne sont pas peu fiers de mettre en avant depuis deux jours. Sur LCI, ils ont passés la bande-annonce de cette rencontre toutes les cinq minutes ce mercredi, en glissant quelques indices par-ci par-là sur le contenu de l’interview. Mais comme on voulait en savoir plus, on a décrypté seconde par seconde cette bande-annonce et grâce à nos talents en lecture labiale, on peut vous dévoiler des scoops avant tout le monde.