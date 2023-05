La bigorexie, addiction au sport, touche de plus en plus de jeunes

La bigorexie, l’addiction au sport, touche de plus en plus les jeunes qui rêvent d’un corps supposément parfait et de pouvoir poster des photos de leurs muscles sur les réseaux sociaux. Certains n’hésitent pas à se rendre tous les jours à la salle de sport. Si la musculation peut permettre de décompresser et de se dépenser, pour beaucoup, elle permet de surmonter un complexe.