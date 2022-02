La Bridage : "Jolies choses", le polar de Jannelle Brown entre arnaques et riches influenceurs

Ce soir dans sa Bridage, Ambre Chalumeau nous présente "Jolies Choses", un polar de Janelle Brown. Véritable bestseller aux Etats-Unis, où il a été publié en 2020, sa traduction française vient de sortir aux éditions EquinoX – Les Arènes. L’histoire ? Une héroïne un peu accro à Instagram qui décide d’arnaquer de riches influenceurs. On parle ici de fils d’oligarques russes, de filles de millionnaires américains et d’énormes fortunes en tout genre. Le roman alterne entre le point de vue de l’arnaqueuse et celui de l’arnaqué. Une façon pour l’écrivaine de montrer que les belles et riches influenceuses ont, elles, aussi quelques cadavres cachés dans leur placard.