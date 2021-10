La Brigade - 100 ans de Vogue Paris : 100 ans de mode, mais pas que

Cette année, le magazine Vogue fête ses 100 ans. Cent ans de mode, cent ans de style, cent ans d’évolution. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade. Si Vogue US est né en 1874, le Vogue édition française est un peu plus jeune. Le magazine de mode débarque dans l’hexagone en 1921. Pour fêter ses cent ans, Vogue Paris sort un numéro anniversaire collector et s’expose au Palais Galliera. L’occasion de retracer un siècle d’archives de mode, de plonger dans l’histoire du magazine, l’évolution des styles, des coupes, des couleurs, des matières, bref de la mode. Mais pas que. Parce que Vogue Paris, c’est aussi 100 ans de culture. 100 ans d’une vraie aventure éditoriale qui a su réunir les plus grands talents de chaque époque. À l’époque de sa création, Vogue était un magazine d’illustrations, de conseils pratiques sur la mode, avec des patrons dessinés et aussi de la vie quotidienne, décryptée par les plus grands talents : photographes, bien sûr, mais aussi écrivains et écrivaines, artistes, cinéastes. On y parle mode, mais on y parle aussi de sujets de société, de la pilule, du LSD, de liberté. Simone de Beauvoir ou Françoise Sagan y ont écrit des éditos. Bref, Vogue c’est avant tout de la mode, mais tellement plus encore.