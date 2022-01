La Brigade : 40 ans de lutte contre le SIDA s’exposent au Mucem

Le Mucem, à Marseille, accueille une vaste exposition sur la lutte contre le SIDA. 40 ans d’objets et de visuels liés à la lutte contre le virus apparu au début des années 1980. À travers cette exposition, se déroule l’Histoire du SIDA, mais aussi celle des médias, de la communication ou de la publicité. Comment tout ces domaines ont évolué sur la question du SIDA, comment la publicité et la communication ont été influencées par les associations de lutte contre la maladie, comme Act Up et ses happenings chocs. L’exposition montre aussi comment la lutte contre le SIDA a su impacter un large public, sensibiliser les jeunes et les moins jeunes en faisant preuve d’humour et de créativité. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.