La Brigade : à Annecy, le cinéma d’animation nous régale de créativité et de liberté

Tous les ans, Annecy accueille son Festival de Cannes spécial cinéma d’animation. Un « Cannes » beaucoup plus détendu, avec une ambiance beaucoup plus bon enfant. L’édition 2023 n’aura non seulement pas dérogée à cette règle, mais elle aura également été un franc succès et nous livre un bilan hyper enthousiasmant des futures créations et des nouveautés dans le milieu de l’animation.