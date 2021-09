La Brigade : Agnès Varda arrive sur Netflix

Deux ans après sa mort, la réalisatrice Agnès Varda est mise à l’honneur sur Netflix. La plateforme vient d’acquérir les droits pour sept de ses films, de quoi permettre de (re)découvrir le travail, très varié, de l’une des plus grandes réalisatrices de son époque, aussi pionnière et icone féministe. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.