La Brigade : Aguttes crée la première vente d’art du métavers

Compliqué de passer à côté des NFTs ces derniers mois : ils sont partout, on en parle tout le temps et pourtant, on ne comprend pas toujours bien ce qu’ils sont. Cette semaine, ils ont pourtant fait parler d’eux dans le monde de l’art. Alors, les NFT, c’est quoi ? Un NFT, c’est un certificat d’authenticité numérique qui peut vous rendre propriétaire d‘un peu tout et n’importe quoi. Par exemple, vous pouvez devenir propriétaire d’un vieux manteau ayant appartenu à John Lennon. Ledit manteau restera là où il est, mais sa « copie numérique » sera bien à vous. En bref, les NFT c’est chelou, cher et sans limite, de quoi rendre fou le marché de l’art. C’est précisément ce qu’il s’est passé mardi chez Aguttes. La célèbre maison de vente a poussé le curseur encore plus loin – ou le bouchon un peu trop loin diront certains – en proposant une vente d’œuvres d’arts virtuelles… dans un monde virtuel. C’est à s’y perdre.