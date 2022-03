La Brigade : Alain Maneval, l'homme qui a marqué la génération rock

Il a marqué les années 80 en rendant accessible le rock à toute une génération. Alain Maneval débarque à une époque où il révolutionne la télévision avec son look jeune et cool. Il crée des émissions cultes comme Megahertz sur TF1 et Tam Tam sur TV6, alors l'ancêtre de M6. Il démocratise le rock à une période ou YouTube et Spotify n'existent pas. Il décrypte les sorties musicales du monde entier, interview des stars du rock, réalise des reportages sur des talents émergents et produits de live dans des mises en scène ultra élaborées. Alain Maneval marque une génération grâce à tout ça, mais aussi grâce à ses émissions de radio et les discours sur sa séropositivité. Il s'est éteint hier, jeudi, à 69 ans des suites d'un cancer.