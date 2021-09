La Brigade : Alice Guy, une vie de pionnière

José-Louis Bocquet est journaliste et scénariste, Catel Muller est dessinatrice. Ensemble, ils créent des « biographiques », des biographies dessinées et ont déjà raconté la vie d’Olympes de Gouges, Kiki de Montparnasse ou encore Joséphine Baker. Cette année, le duo s’est intéressé à la vie d’Alice Guy, rien de moins que la première réalisatrice de l’histoire du cinéma. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.