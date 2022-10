La Brigade : Alice Neel, une artiste féministe et avant-gardiste

Le centre Pompidou à Paris propose une rétrospective sur l’artiste américaine, communiste, profondément humaniste et féministe, Alice Neel. Cette peintre est aujourd’hui réhabilitée mais elle est restée pendant longtemps méconnue car dans les années 1930-1940, les Etats-Unis sont en pleine période d’art abstrait, là où Alice Neel ne jurait que par son opposé l’art figuratif. Son obsession était de peindre les gens, de tous les sexes et de tous les âges. Elle disait qu’elle était une collectionneuse d’âmes. Son œuvre est une impressionnante galerie de portraits très réalistes. Et précisément elle aime peindre les personnes issues de minorités comme les homosexuels, les noirs et les femmes. Elle est connue par exemple pour avoir représenté des femmes enceintes nues, un sujet encore très peu représenté dans les musées. A travers ses peintures, Alice Neel montre la puissance des vulnérables, et la vulnérabilité des puissants.