La Brigade : Andy Warhol, artiste précurseur et visionnaire

La Marilyn bleue d’Andy Warhol va-t-elle devenir l’œuvre d’art la plus chère du 20ème siècle ? L’iconique peinture de 1964 vient d’être estimée à 200 millions de dollars par la maison d’enchères Christies. Depuis, le marché de l’art se tortille d’impatience en attendant la mise en vente. Si elle était effectivement vendue à ce prix, la Marilyn de Warhol deviendrait l’œuvre d’art la plus chère du siècle dernier, détrônant le tenant du titre, Pablo Picasso. Une véritable revanche pour le travail d’Andy Warhol, lequel a eu du mal à être considéré comme un artiste à part entière à ses débuts. Là où les autres faisaient de la complexité et de la rareté de leur œuvre un gage de qualité, Andy Warhol a fait exploser tous les codes en travaillant des sujets simples, déclinés à l’infini grâce à la sérigraphie. Andy Warhol partait d’une photo – qu’il n’avait même pas prise lui-même le plus souvent – en faisait un pochoir qu’il reproduisait sur une toile en appliquant successivement des couleurs. Le tout sur un procédé reproductible à l’envie, sans limite. Donc pas vraiment l’image qu’on se faisait, à l’époque, d’une œuvre d’art unique. Pourtant, Andy Warhol est devenu l’un des artistes les plus célèbres du monde. Tout le monde a déjà vu ses œuvres, ses portraits de personnalités célèbres ou ses cultissimes boîtes de soupe en conserve. Le temps a passé, le monde de l’art s’est ouvert à d’autres styles, à d’autres expressions, Andy Warhol lui s’y est taillé une place éternelle.