La Brigade : Annie Leibovitz, pionnière et iconique

Quel est le point commun entre George Clooney, la reine Elizabeth II, Hillary Clinton, Julia Roberts, Catherine Deneuve et les Rolling Stones ? Ils sont tous passés sous l’objectif d’Annie Leibovitz. Véritable pilier de la pop culture, la photographe a tiré le portrait de tous les plus grands – et les plus grandes – du monde. Des acteurs aux musiciens, en passant par les sportifs, les personnalités politiques, les personnalités culturelles, tout ceux qui font le monde ont un jour été photographié par Annie Leibovitz. Pour la photographe, tout commence en 1967, à la création du magazine Rolling Stones. À l’époque, une poignée de jeunes décident de lancer ce qui deviendra LE nouveau média culturel incontournable. Rapidement, faire la Une de Rolling Stones sera synonyme de triomphe tant le magazine réussira à rassembler à la fois les plus grands artistes du moment, mais aussi les meilleures plumes des journalistes et des auteurs et, donc, les meilleurs photographes. Lorsqu’elle démarre chez Rolling Stones à 21 ans, Annie Leibovitz est encore inconnue du grand public. Tout de suite, la jeune femme décide de prendre un parti artistique ambitieux : si elle doit travailler pour un magazine qui se rit du journalisme classique, elle ne peut pas, elle, se contenter de photos ordinaires. C’est comme ça que, petit à petit, Annie Leibovitz a construit et peaufiné le style qui permet aujourd’hui à ses clichés d’être reconnus entre 1000.