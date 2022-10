La Brigade : Apostrophes, la dernière des grandes émissions littéraires

“Apostrophes” est une émission de télévision française culte sur la littérature. Pendant plus de quinze ans, de 1975 à 1990, Bernard Pivot a reçu sur son plateau des écrivains et des grands penseurs pour échanger avec eux autour de leurs idées et de leurs œuvres. L’émission était diffusée en direct sur Antenne 2, chaque vendredi soir à 21 h 40 et avait des audiences hallucinantes, jusqu’à 3 millions de spectateurs, 12% de part d’audience. Impensable aujourd’hui pour une émission littéraire. "Apostrophe” a permis de donner lieu à des débats mémorables sur des questions de société. Franz-Olivier Giesbert s’était prêté à une confrontation d’opinion face à Cabu à propos du dessin de presse. On croise sur le plateau des grands noms de la littérature français, comme Françoise Sagan, Marguerite Duras, Romain Gary, russe, italien mais aussi des chanteurs comme Serge Gainsbourg, Léo Ferré, des acteurs comme Gérard Depardieu, Jane Fonda, des personnalités politiques comme François Mitterrand, le Dalaï-lama et même le boxeur Mohammed Ali. L’émission a aussi connu l’une des séquences les plus glaçantes, où en 1990, Gabriel Matzneff alors âgé de 54 ans, racontait ses “conquêtes” avec des adolescentes. "Apostrophes” a duré 724 numéros ce qui établit à l'époque un record de longévité pour une émission culturelle en France.