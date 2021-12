La Brigade : Art Basel Miami, la foire spectaculaire et audacieuse

L’Art Basel, la plus spectaculaire foire d’art contemporain du monde s’est ouverte à Miami ce jeudi. Chaque année, Art Basel Miami attire plusieurs dizaines de milieu de personnes dans ce que l’on pourrait comparer à un croisement hybride entre notre FIAC, le Festival de Cannes et une Fashion Week. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.