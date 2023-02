La Brigade : “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu” réalise le 8ème meilleur démarrage de l’histoire

Malgré des critiques pas toujours très élogieuses, le nouveau film “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu” réalisé par Guillaume Canet s’offre 8ème meilleur démarrage de tous les temps pour un long-métrage français avec plus de 460 000 spectateurs. Plus de la moitié de ces entrées ont été engrangées ces dernières semaines lors de la tournée du film en avant-première dans toute la France. C’est une bonne nouvelle pour le cinéma qui peine à retrouver son public depuis quelques années. Une autre bonne nouvelle pour la culture, le musée d’Orsay a fait l’acquisition d’une superbe toile de Gustave Caillebotte “La Partie de bateau” d’une valeur de 43 millions d’euros. Classé au titre des trésors nationaux, ce tableau a pu être acquis par le musée avec l’aide de Bernard Arnault et son groupe de luxe LVMH. Orsay avait plafonné son budget à 3 millions d’euros. Le groupe LVMH a donc rajouté environ 39 millions d’euros, une somme exonérée d’impôt. Et pour finir, Ambre Chalumeau vous recommande le livre “Tous ensemble - On fait changer le monde” de Rebecca June et Ximo Abadia pour expliquer aux enfants les grandes manifestations pacifiques, féministes et écologiques de l’Histoire. Et pour expliquer les grèves à ses enfants, elle vous conseille également la lecture “Quand les poules font la grève” de Pilar Serrano Burgos et illustré par Marion Piffaretti.