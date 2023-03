La Brigade : Babylon, The Fabelmans, Empire of the Light, 3 hommages au cinéma à aller voir en salle

« Babylon », de Damien Chazelle, « The Fabelmans » de Steven Spielberg et « Empire of the Light » de Sam Mendès : ces trois films, actuellement en salle, sont tous des hommages au grand cinéma. Ils sont également tous signés de grands cinéastes confirmés. L’occasion, ou jamais, de retourner au cinéma.