La Brigade : Balzac, incroyablement moderne

Cette année, Xavier Giannoli adapte sur grand écran « Les illusions perdues » de Balzac. Un défi puisque le roman, l’un des plus célèbres de la littérature française, n’avait jamais été adapté au cinéma jusque-là. Un défi, aussi, parce que « Les illusions perdues » fait en réalité partie du grand ensemble de l’œuvre de Balzac qu’il appelait « La comédie humaine ». On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade. « Les illusions perdues » de Balzac fait partie d’une trilogie, précédé du « Père Goriot » et suivi de « Splendeur et misères des courtisanes ». Le tout faisant lui-même parti de « La Comédie humaine », le projet le plus ambitieux d’Honoré de Balzac. À une époque où les naturalistes Cuvier et Buffon se lancent dans une classification des espèces, Balzac décide lui aussi de créer sa propre classification, cette fois sociologique et morale. Son ambition : présenter tous les types de caractères humains, créer une société de fiction qui serait aussi grande et précise qu’un registre de l’état civil. Pour Balzac, tout sujet devient littéraire : il s’intéresse aussi bien à l’aristocratie qu’à la pègre, la médecine ou la prostitution. Dans « Les Illusions perdues », Balzac veut raconter de l’intérieur le milieu du journalisme. En 1837, lorsqu’il publie son roman, le monde assiste à l’essor du journalisme, de la publicité et de l’industrie du spectacle. À l’époque, les journalistes sont principalement des critiques littéraires ou de théâtre et d’opéra. Balzac crée donc le personnage de Lucien de Rubempré, un jeune poète qui quitte son Angoulême natale pour monter à Paris où il veut devenir un artiste renommé. Faute d’avoir un pied dans la haute société et sans le sou, il devient journaliste et découvre l’effervescence du milieu mais aussi ses magouilles.