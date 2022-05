La Brigade : Baz Luhrmann, barré, clivant, mais définitivement culte

Baz Luhrmann est de ces réalisateurs qui n’a pas eu besoin de faire des dizaines de films pour être reconnu et respecté. Avec seulement six films à son actif, il s’est pourtant imposé dans le paysage cinématographique mondiale. Dès son premier long-métrage, « Strictly Ballroom », Baz Luhrmann fait sensation à Cannes. Il triomphe ensuite avec « Roméo + Juliette », une adaptation moderne – mais avec textes d’origines – de la célèbre pièce de Shakespeare. Rebelotte avec « Moulin Rouge », puis « Australia », sans oublier « Gatsby le magnifique » ou encore « The Get Down », sa série Netflix sur les débuts du Hip Hop. En 2022, il revient avec « Elvis », un biopic déjà pressenti pour devenir culte sur Elvis Presley. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.