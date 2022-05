La Brigade : Benedict Cumberbatch, Docteur Parfait

Doctor Strange 2 est arrivé dans les salles ce mercredi et il signe déjà la meilleure entrée de l’année, la meilleure même depuis Spiderman No Way Home en 2021. Merci à Marvel, merci aussi à Benedict Cumberbatch, acteur principal du film et peut-être l’homme le plus unique de la planète. Parce que Benedict Cumberbatch n’est pas qu’un excellent acteur, il est aussi hyper drôle, très engagé, généreux et hyper intelligent. Ambre Chalumeau le prouve dans sa Brigade.