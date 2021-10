La Brigade : Bernard Tapie, icône culturelle

Bernard Tapie, c’était aussi tout un pan de la culture française. D’abord parce que Bernard Tapie voulait être un artiste avant de devenir un homme d’affaires. À 23 ans, il espère faire une belle carrière de chanteur. Faute de succès, il se rabat sur le monde des affaires où il connaîtra une ascension fulgurante, sans jamais vraiment abandonner son premier rêve. S’il n’a jamais rempli le Zénith, Bernard Tapie se sera quand même offert une tournée des stades : pas avec un concert, mais avec son émission « Ambitions », où de jeunes entrepreneurs lui présentaient leur projet d’entreprise. Fort de sa popularité, Bernard Tapie s’est aussi essayé au cinéma avec Claude Lelouch et au théâtre dans l’adaptation « Vol au-dessus d’un nid de coucou ». Il était aussi un féru d’art, surtout les faux : client de l’imitateur Jacques Harvey, il possédait plusieurs copies de Chagall ou de Modigliani. Copies qui seront, plus tard, au cœur de nombreux imbroglios sur ses déclarations de patrimoine. Ses ennuis avec la justice ont d’ailleurs mis en lumière les goûts de Bernard Tapie pour l’art. À l’époque où l’homme d’affaire doit vendre des meubles pour payer ses dettes, Les Echos s’amusent de son mobilier « très clinquant » et « très doré ». Avec les années, Bernard Tapie s’est taillé une image de self-made man, puissant mais authentique, charismatique au point d’échapper à la justice. Bref, une référence parfaite pour une autre forme d’art : le rap. On ne compte plus les références à Bernard Tapie dans les textes des rappeurs français, de Gim’s à Disiz la Peste en passant par Naps et Doc Gynéco.