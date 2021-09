La Brigade : "Bigger than us", retour de foi

Cette semaine sort en salles « Bigger than us », un film événement sur l’écologie. Réalisé par Flore Vasseur et produit par Marion Cotillard, ce film-docu dresse le portrait de sept jeunes activistes du monde entier qui se battent pour des causes environnementales et sociales. Ils vivent en Indonésie, au Malawi, au Liban, en Ouganda, au Brésil ou aux États-Unis. Moins connus que Greta Thunberg, ils se battent chaque jour pour sauver la planète, chacun à leur manière. L’une se bat contre le plastique qui pollue les océans, l’autre défend la cause des femmes, l’un a fondé une école pour réfugiés, une autre aide à l’insertion des migrants, l’autre est devenu LA source d’information de référence sur les favelas. Ensemble, ils sont les exemples de cette « jeunesse engagée » dont on parle de plus en plus. « Bigger than us » suit le parcours de ces sept militants et de leur cause. C’est le portrait d’une génération aux multiples combats, aux multiples moyens d’actions. Mieux : loin des reportages sur l’écologie fait par des Parisiens en chemise safari, « Bigger than us » donne à voir des militants engagés localement, concrètement, sur le terrain. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.