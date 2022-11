La Brigade : Black Panther 2 peut-il sauver le cinéma ?

Cette semaine sortent au cinéma plusieurs films très attendus, dont l’immanquable Black Panther 2, vu par la profession comme le messie qui doit – on l’espère – sauver le monde du cinéma en crise. Techniquement, tout est réuni pour faire de ce film un succès : il incarne la suite d’un véritable phénomène de la pop culture, d’autant plus marqué par la mort de son acteur principal, Chadwick Boseman, et teasé par le retour très attendu de Rihanna qui est sorti d’un long silence de 6 ans pour réaliser la musique du film.