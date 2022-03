La Brigade : boycottés ou emprisonnés, l’impossible dilemme des artistes russes

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le monde culturel a décidé de prendre des sanctions contre l’art russe. Ici, on déprogramme des pièces de théâtre russe, ici on boycotte tel ou tel chanteur. De façon presque unanime, les institutions culturelles ont décidé de soutenir les artistes russes opposés à la guerre et de boycotter les autres. Sauf que, pour les artistes russes, le choix n’est pas si simple à faire. En s’opposant publiquement à Vladimir Poutine et à l’invasion de l’Ukraine, les artistes russes s’exposent à de graves sanctions. D’autant plus depuis que le Kremlin a fait passer une loi selon laquelle la simple utilisation du mot « guerre » pour décrire la situation peut leur valoir jusqu’à 15 ans de prison.