La Brigade : Bruce Springsteen, légendaire et engagé

Pourquoi le 44ème président des États-Unis a-t-il décidé de publier un livre d’entretien avec Bruce Springsteen ? Si, en France, le musicien est déjà une icône, ce n’est rien comparé à son statut outre-Atlantique. Chez nos voisins, Bruce Springsteen est une légende, un monument, LE chanteur américain par excellence. 20 albums, 130 millions de disques vendus, une pure gueule et un pur look. À lui tout seul, Bruce Springsteen est devenu l’iconographie d’une époque et le maître des concerts XXL dans des stades gigantesques et avec des shows de trois heures qu’on ne voyait nulle part ailleurs. Tout ça, c’est pour la partie popularité, mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi Barack Obama himself a voulu co-écrire un livre avec le chanteur. Pour comprendre, il faut avant tout savoir que Bruce Springsteen est l’un des musiciens les plus engagés du pays. Dès 1984 avec « Born in the USA », le chanteur dénonce la guerre du Vietnam. La même année, il gagne aussi un Oscar pour la bande originale du film « Philadelphia », l’un des premiers longs-métrages sur le SIDA. Même lorsqu’il est en visite à l’étranger, Bruce Springsteen ne peut pas s’empêcher d’être un bon gars : en 1985, alors qu’il est en visite en France, il donne 10 000 dollars au bureau de chômage de Saint-Étienne après avoir appris la fermeture d’une usine. Morale de l’histoire : il reçoit en 2016 la plus haute distinction civile américaine, la médaille de la liberté. Remise par un grand fan… Barack Obama, pour qui le chanteur s’est engagé dès 2008. Pour cause, Barack Obama et Bruce Springsteen partagent de nombreux points communs, notamment leur vision de l’Amérique. Une Amérique avec ses bons et ses mauvais côtés, un pays de travailleurs, mais aussi un pays où subsistent le racisme, le chômage et où la vie est parfois difficile. Tous deux portent haut l’amour de leur pays, mais estiment qu’il faut aussi en être le critique.