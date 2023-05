La Brigade : Bruno Le Maire parle (aussi) de musique classique dans son roman

On a surtout retenu la scène de sexe dans le nouveau roman de Bruno Le Maire mais le ministre parle également de musique classique dont il est passionné. Dans “Fugue américaine”, Bruno Le Maire plonge le lecteur dans l’intimité de Vladimir Horowitz, l’un des pianistes les plus acclamés du XXème siècle. D’autres artistes font leur apparition : les pianistes Arthur Rubinstein et Sviatoslav Richter ainsi que le chef d’orchestre vénéré Arturo Toscanini et le compositeur Dmitri Chostakovitch. L’occasion de faire un point sur la musique classique : un rapport sur les concerts classiques en Europe et aux Etats-Unis révèle que la moyenne d’âge des chefs d’orchestre est passée de 61 à 46 ans en 12 ans avec de plus en plus de chefs d’orchestre de moins de 30 ans. Parmi les 100 chefs d’orchestre les plus actifs au monde, 12 sont des femmes, un chiffre à la hausse. Les plateformes de streaming participent aussi à la démocratisation de la musique classique : le géant Apple Music vient d’inaugurer une plateforme dédiée au classique. Le pianiste Riopy qui a récemment collaboré avec Lana Del Rey, popularise également le genre en cumulant 700 millions d’écoutes. Enfin, les supports d’éducation musicale destinés aux enfants se développent. Par exemple, le livre sonore “Mes musiques classiques” de Marion Billet permet aux enfants d’écouter Schubert, Tchaïkovski, Vivaldi ou Mozart.