La Brigade : Catherine Deneuve, le retour d’une icône

Catherine Deneuve est de retour au cinéma avec « De son vivant », le dernier film d’Emmanuelle Bercot. Si l’actrice a souvent travaillé avec des réalisatrices, d’Agnès Varda à Nicole Garcia en passant par Tonie Marshall ou Nadine Trintignant, son histoire avec Emmanuelle Bercot est unique. C’est la troisième fois que Catherine Deneuve tourne sous la direction de la réalisatrice qui a récemment confié avoir écrit le rôle principal de « De son vivant » pour elle. Interrompu deux fois, pour cause de pandémie et après le petit accident de santé de Catherine Deneuve qui l’a tenue éloignée des plateaux de tournage pendant plusieurs semaines, « De son vivant » sort enfin en salles. Il raconte l’histoire d’une mère confrontée à la maladie de son fils, interprété par un Benoît Magimel au sommet de son art. Un thème fort qui résonne particulièrement chez Catherine Deneuve, laquelle a souvent expliqué l’importance de la maternité dans sa vie. Mère pour la première fois à tout juste 19 ans d’un petit garçon, Christian Vadim, elle accouche ensuite de sa fille Chiara Mastroianni alors qu’elle est au sommet de sa gloire. Dès le début des années 1970, Catherine Deneuve est l’une des premières femmes à prouver que l’on peut être mère et mener une carrière.