La Brigade : “Ce qui vit la nuit” de Grace Krilanovich, roman punk culte

“Ce qui vit la nuit” de Grace Krilanovich, roman sorti en 2010 aux Etats-Unis, est un objet littéraire étrange et fascinant. L’héroïne se présente comme une vampire junkie qui erre avec une bande de marginaux violents, criminels et complètement nymphomanes. C’est “Orange mécanique” qui rencontre Charles Bukowski. Le style est factuel et provocant avec des scènes de concerts punk racontés comme des transes mystiques. Le roman est devenu un livre de chevet punk culte aux Etats-Unis. Le duo venu tout droit d’Australie Royel Otis propose un rock ensoleillé et efficace qui donne l’impression d’être un ado dans une voiture en route vers la plage. Le documentaire “Dancing Pina” de Florian Heinzen-Ziob suit deux anciens membres de la compagnie de danse de la danseuse et chorégraphe majeure Pina Bausch. Ils ont fondé à leur tour des troupes, une en Allemagne et une à Dakar. Ils perpétuent les chorégraphies de Pina Bausch mais aussi sa philosophie. Celle d’une danse libératrice, qui fait la part belle à l’individualité. Une exposition est consacrée au photographe de plateaux de cinéma Alain Adler à la galerie Roger-Viollet à Paris. Alain Adler a immortalisé les plus grandes stars du cinéma des années 1950 et 1960 : Audrey Hepburn, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, tous sont passés sous l’objectif d’Alain Adler à leurs débuts dans le cinéma.