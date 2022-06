La Brigade : c’est officiel, One Piece aura une fin et "le plus vite possible"

Il aura suffi d’un tweet pour enflammer la planète manga. Sur Twitter, l’auteur Eiichiro Oda a annoncé vouloir réorganiser l’arc final de sa saga culte, One Piece, pour « finir la série le plus vite possible ». Il faut dire que depuis 25 ans, Eiichiro Oda ne fait que ça : One Piece, c’est plus de 100 tomes et une série télé qui compte déjà plus de 1000 épisodes. Eiichiro Oda écrit à un rythme effréné, 20h par jour depuis 25 ans, c’est à peine s’il voit la lumière du jour. Et il l’a donc annoncé cette semaine : One Piece prendra fin. Un jour. Parce que le temps qu’il termine son arc final, il peut encore se passer des années. Mais One Piece est un phénomène d’une telle ampleur au Japon et en France, deuxième plus grand fan du monde, que l’annonce ne pouvait pas passer inaperçue.