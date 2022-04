La Brigade : Charles Bukowski, poète du vice

Charles Bukowski, gueule burinée, creusée par l’alcool et les pensées complexes, est l’un des auteurs majeurs de la culture américaine du XXème siècle. À la fois trash et infiniment poétique, il est de ces artistes qui parviennent à révéler le beau dans le vulgaire. Il a écrit sur des sujets simples, voire des sujets sales avec un style qu’on peut résumer en phrases courtes et toniques à la ponctuation hasardeuse et pourtant toujours poétique. Charles Bukowski, c’est l’alcoolique qu’on a vu un jour ivre mort sur le plateau d’Apostrophe face à Bernard Pivot et c’est aussi celui qui a écrit des textes vibrants sur l’amour et tout son cycle de vie : de la rencontre à la séparation, en passant par la romance, le sexe et la jalousie. Charles Bukowski c’est un auteur complexe, aussi trash que profond, aussi provocateur qu’il est plein de poésie. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade.