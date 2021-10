La Brigade – Cinéma en orbite : Russie 1 – 0 Etats-Unis

Pour la première fois dans l’Histoire du cinéma, un long-métrage a été tournée dans l’espace avec des acteurs professionnels. Pendant douze jours, une équipe russe composée de l’actrice Yuliya Peresild et du réalisateur Klim Chipenko – qui faisait aussi office de chef opérateur et de maquilleur pour l’occasion – de deux doublures et d’un vrai cosmonaute a tourné au cœur même de la Station Spatiale internationale. Dans l’espace, donc. Une première mondiale et une fierté nationale en Russie qui a, comme souvent, joué la modestie pour en parler (non). Il faut dire qu’il y a de quoi se vanter : « Le Défi » est à la fois un record scientifique, cinématographie et un coup politique. En devenant la première nation à tourner un film professionnel dans l’espace, la Russie réactive sa bonne vieille rivalité avec les Etats-Unis sur le front de la « conquête de l’espace ». En réalité, les Etats-Unis avaient annoncé dès 2020 leur volonté de faire jouer Tom Cruise depuis l’espace. En apprenant les ambitions de son rival de toujours, la Russie a décidé de se lancer elle aussi dans l’aventure. Et a été plus rapide à y parvenir. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.