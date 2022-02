La Brigade : Claude Berri, l’homme au flair de génie

Treize ans après sa mort, le réalisateur et producteur Claude Berri est mis à l’honneur sur Netflix. La plateforme de streaming propose depuis ce mardi sept des films réalisés par Claude Berri. L’occasion rêvée pour Ambre Chalumeau de retracer le parcours d’un homme au flair indiscutable. Des années 1960 à sa mort en 2009, Claude Berri s’est imposé comme un producteur majeur du cinéma français et un réalisateur renommé. Pour (re)découvrir son univers, Netflix a mis à disposition de ses abonnés une sélection éclectique de ses films, de quoi bien comprendre de qui on parle lorsqu’on évoque le nom de Claude Berri. On y retrouve donc « Le vieil homme et l’enfant », son tout premier long-métrage, une histoire tendre dans une France occupée, sortie vingt ans à peine après la Libération. Mais aussi « Tchao Pantin », un polar devenu culte pour lequel Claude Berri n’a pas hésité à confier son rôle principal, pourtant très sombre, à l’humoriste Coluche. Résultat : cinq César pour « Tchao Pantin », dont celui du meilleur acteur. Si ça, c’est pas du flair. Parce que oui, Claude Berri, c’était aussi un flair à toute épreuve. En tant que producteur, Claude Berri a touché à tout, du drame à la comédie potache, jusqu’à figurer un peu partout dans les génériques des films français de son époque. « Astérix et Obélix mission Cléopâtre », c’est lui. « La graine et le mulet » d’Abdellatif Kechiche, c’est lui aussi. Claude Berri a produit aussi bien les comédies de Claude Zidi et celles des Inconnus que les films de Roman Polanski ou Milos Forman. Cette capacité à s’intéresser à tout, Claude Berri la doit à sa double casquette de réalisateur/producteur. Et pour retrouver ses créations derrière la caméra, rendez-vous sur Netflix.