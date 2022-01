La Brigade : comment Ibiza est devenue l’île des fêtards (et de Jean-Michel Blanquer)

Depuis 24h, on ne parle plus que d’Ibiza. Merci Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l’Éducation nationale, qui a eu la bonne idée d’aller y passer ses vacances de Noël alors que la France était en pleine surcharge épidémique. Grâce à Jean-Michel Blanquer donc, on ne parle plus que d’Ibiza, ses plages, ses énormes soirées, ses boîtes de nuit et ses DJ Set. Une image qui colle parfaitement avec celle du ministre, il faut bien le dire. À l’origine, pourtant, la petite île des Baléares était en fait une petite île tranquille, peuplée surtout de chèvres et jouissant d’un ensoleillement maximal toute l’année. Petit à petit, Ibiza devient l’île des grands écrivains, venus de toute l’Europe pour y trouver l’inspiration, le calme et la douceur. En 1932, l’écrivain allemand Walter Benjamin publie même « Écrits d’Ibiza » et Albert Camus y écrit plusieurs parties de son tout premier livre, « L’Envers et l’Endroit ». Plus tard, dans les années 1950 et 1960, les stars se prennent elles aussi d’amour pour Ibiza. Grace Kelly et Maria Callas, pour ne citer qu’elles, posent même leurs valises à la très chic villa Onassis. Mais Ibiza ne devient véritablement Ibiza la fêtarde qu’à partir de 1969, grâce à la sortie du film « More », de Barbet Schroeder. Un film sur la vie de deux hippies dans une maison de rêve à Ibiza, leur passion pour les drogues récréatives et la liberté sexuelle. « More » devient un manifeste du courant hippie et Ibiza son terrain de jeu favori. Plus tard, dans l’Espagne franquiste, Ibiza sera l’une des rares îles à conserver une certaine liberté, lui octroyant définitivement une place à part entière chez les amoureux de la fête.