La Brigade : comment la collection Macklowe s’est retrouvée sur le marché

C’est un événement dans le monde de l’art et dans celui des ragots mondains : la collection Macklowe, la collection privée la plus chère de l’Histoire, va être vendue chez Sotheby’s. Estimée à 800 millions de dollars – fourchette basse – elle appartient à Harry Macklowe, magnat de l’immobilier new-yorkay un peu filou sur les bords et sa désormais ex-épouse, Linda. Harry Macklowe est notamment connu pour avoir construit le plus haut bâtiment résidentiel de New York ou pour avoir racheté à Donald Trump l’un des gratte-ciels les plus emblématiques de la ville pour 1,4 milliard de dollars – soit presque une bouchée de pain. Après 59 ans de mariage, Harry demande le divorce pour filer vivre sa meilleure vie d’octogénaire avec sa nouvelle compagne, Patricia. Dans le divorce, qualifié de « brutal » par le New York Times, Linda Macklowe a réussi à obtenir la garde de leur penthouse à 72 millions de dollars, tandis qu’il a eu la garde exclusive de leur bateau. Pour ce qui est de leur collection d’art, constituée pendant 40 longues années d’allers-retours à la FIAC, en revanche, la répartition est plus ardue. Un compromis étant impossible à trouver la juge de la Cour suprême en charge de leur dossier a ordonné la vente complète de leurs œuvres. Ce qui nous amène donc à la vente historique de chez Sotheby’s.