La Brigade : comment Stranger Things a provoqué le retour de hype inattendu de Kate Bush

Le retour de Stranger Things sur Netflix signe un autre retour : celui de Kate Bush. Merci à l’épisode 4 de la saison 4 qui a mis à l’honneur l’un des titres culte de la chanteuse tout aussi culte : « Running up that hill ». Le titre a tellement séduit les spectateurs qu’il s’est retrouvé en tête des écoutes de Spotify, détrônant au passage Harry Styles et Lady Gaga.