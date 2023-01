La Brigade : "Crie-le !", l’ode de Roberto Saviano à ceux qui font entendre leur voix

Le journaliste italien Roberto Saviano, célèbre pour avoir osé enquêter sur la mafia, ce qui lui vaut une vie sous haute protection policière constante, publie « Crie-le », son dernier ouvrage. Une série de portraits en forme d’ode à ceux qui ont tenté, à un moment ou un autre, de porter leur voix, alors qu’on cherchait à les faire taire. Parmi eux, Martin Luther King, Edward Snowden, mais également des artistes, musiciens, poètes et de nombreux journalistes, morts pour avoir fait leur métier. On en parle avec Ambre Chalumeau. L’iconique magazine Rolling Stones a publié sa liste des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps. Et qui dit classement, dit forcément déçus. Surtout au Québec. Surtout quand on oublie Céline Dion.