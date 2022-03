La Brigade : dans la bibliothèque de Vladimir Poutine

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le monde culturel se mobilise. Les artistes montent au créneau pour dire leur opposition à la guerre, les musées annulent des expositions d’artistes russes, des théâtres déprogramment des troupes ou des spectacles russes. Mais qu’en pense Vladimir Poutine ? Le chef du Kremlin s’intéresse-t-il à la culture ? Quel est son rapport, par exemple, à la littérature ? On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade. Vladimir Poutine est l’un des hommes les plus dangereux de la planète. Qu’est-ce qu’on lit quand on est un dictateur, un envahisseur ? Au cours de ses (nombreuses) années au pouvoir, Vladimir Poutine a laissé filtrer quelques indices sur ses livres de chevet. En 2011, dans une interview lunaire au magazine américain de chasse et pêche « Outdoor Life », il révélait par exemple adorer les livres sur la nature de Jack London ou ceux d’Ernest Hemingway. Côté littérature française, le chef du Kremlin a aussi son favori : Alexandre Dumas, qu’il est capable de citer – en français – et auteur des « Trois Mousquetaires » qu’il dit adorer. Sans surprise, la littérature préférée de Vladimir Poutine est russe. Il a même fait établir un Top 100 des livres qui, selon lui, représentent le mieux ce que sont l’âme et les valeurs russes.