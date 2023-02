La Brigade : David Hockney, icone contemporaine

La ville d’Aix en Provence accueille une exposition événement consacrée à David Hockney, l’un des plus grands artistes actuels, une icône à mi-chemin entre l’enfant, le papy anglais et la rock star. L’exposition propose un voyage à travers les thèmes de prédilection du peintre : la couleur, les piscines, les corps d’hommes nus et les portraits. « L’homme pénétré » de Martin Py et Zoé Redondo vient de sortir. Cette BD consacrée au plaisir prostatique nous apprend, entre autres, que plus de la moitié des hommes hétérosexuels ont déjà été pénétrés par une partenaire et que sur cette moitié, seuls 4% l’assument publiquement. Avec cette BD, les auteurs veulent informer, vulgariser, dé-tabouiser le plaisir prostatique avec à l’esprit l’idée que devenir plus ouvert sur ce sujet permettrait d’être plus ouverts sur tous les autres.