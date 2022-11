La Brigade : de 1970 à aujourd’hui, comment les ordinateurs se sont imposés à l’école

Depuis le début des années 1980, l’école se modernise, se numérise, les écrans se font petit à petit une place dans les classes. À une époque, les ordinateurs scolaires permettent de pallier la fracture numérique et de donner accès à tous aux nouvelles technologies. Mais sont-ils encore nécessaires en 2022 ? Alors que les élèves sont de plus en plus jeunes et de plus en plus facilement exposés aux écrans, alors que les études se multiplient pour dénoncer leur usage massif, la « techno-pédagogie » a-t-elle encore un intérêt ?