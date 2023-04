La Brigade : de cheveux, de poils et de style

Depuis plusieurs semaines, le musée des Arts Décos de Paris s’est lancé dans un grand cycle d’exploration du corps dans l’Histoire de l’Art et de la Mode. Ce mercredi s’ouvre un nouvel volet, consacré aux cheveux et aux poils. À travers 600 œuvres, l’exposition s’intéresse à l’évolution de nos rapport – sociétaux et stylistiques – aux poils, des cheveux aux poils de jambes.