La Brigade : de la comédie, du documentaire, de l’horreur et Brad Pitt à l'affiche cet été

Aujourd’hui dans La Brigade, Ambre Chalumeau passe en revue les sorties cinéma de l’été. Au programme : « En roue libre », la première comédie du réalisateur Didier Barcelo avec Marina Foïs et Benjamin Voisin entre « road movie » et duo de potes. Cet été, les cinémas diffuseront aussi un documentaire événement sur le compositeur de musiques de films Ennio Morricone, réalisé par Giuseppe Tornatore. Ambre nous parle ensuite du retour de Jordan Peele, le cinéaste à l’origine de « Get Out » en 2017. Cette fois, le réalisateur et producteur américain revient avec « Nope », un film à frissons sur une mystérieuse apparition dans le ciel californien. Brad Pitt sera, enfin, de retour en août dans « Bullet Train ». L’acteur américain devra faire face à des mafieux, des tueurs à gage, des gangsters et yakuzas, tous coincés à bord d’un TGV japonais pour récupérer une même valise.