La Brigade : de Shakira à Miley Cyrus, le phénomène musical des “revenge songs”

Deux chansons sont particulièrement écoutées sur Spotify en ce début d’année 2023 : “Flowers” de Miley Cyrus et “BZRP Music Sessions #53” de Shakira. Ces titres ont une particularité : ce sont des “revenge songs” soit des chansons de revanche. En effet, les deux chanteuses ont vécu récemment une rupture amoureuse avec leur conjoint respectif. Pour elles, la vengeance est un plat qui se mange en musique. Pourtant, les deux popstar n’ont pas suivi la même logique. Si Shakira revient sur sa rupture avec Gérard Piqué, elle n’hésite pas à tacler la nouvelle compagne de l’ex-footballeur espagnol. Or, dans “Flowers” Miley Cyrus s’adresse plus ou moins clairement à son ex-époux l’acteur Liam Hemsworth mais choisit de faire de ce titre une ode à l’amour de soi et à l’indépendance. Ambre Chalumeau présente ses deux recommandation culture : la dessinatrice Nine Antico revient avec un roman graphique féministe et mystique intitulé “Madones et putains”. Le livre se découpe en trois parties suivant chacune la vie de trois jeunes femmes résidant dans l’Italie du Sud durant le 20ème siècle et qui subissent l’oppression de la mafia. Le roman est publié aux éditions Dupuis. De plus, Ambre Chalumeau vous recommande l’exposition “Fela Kuti, Rébellion afrobeat” à la Philharmonie de Paris. Le musicien, né en 1938 au Nigeria, est devenu une figure d’envergure mondiale dès la fin des années 1970. Surnommé le “Black President”, son héritage est omniprésent à travers le monde tant sur le plan musical que politique.