La Brigade : DJ Snake, géant fédérateur

63 000 personnes et un parc des Princes plein à craquer pour le concert de DJ Snake ce week-end à Paris. 63 000 personnes de tous âges, de tous milieux, réunis pour écouter l’artiste français le plus écouté au monde. Parmi les 63 000 spectateurs, un grand nombre de personnalités dont la diversité en dit long, aussi, sur le pouvoir fédérateur de DJ Snake. On a pu y croiser le monde médiatique avec Michel Denisot et Mouloud Achour, que le monde sportif avec Nicolas Anelka ou Edouard Mendy, que le monde du cinéma avec Omar Sy, que le monde people avec Jalil Lespert et Laeticia Hallyday ou encore que le monde musical, venu en renfort, avec Stromae ou David Guetta.