La Brigade : Edvard Munch au-delà du Cri

Le Musée d’Orsay consacre une grande rétrospective au peintre norvégien Edvard Munch. Connu dans le monde entier pour son célèbre tableau « Le Cri », lequel a inspiré – entre autres – le masque du tueur des films « Scream » et les émojis mort de peur, Edvard Munch était bien plus encore que ce tableau, aussi culte soit-il. On en parle avec Ambre Chalumeau.