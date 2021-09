La Brigade : emballer l’Arc de Triomphe, le dernier grand projet de Christo

Après des années de négociations, le rêve de Christo est sur le point de devenir réalité. Dans les stories instagram des Parisiens ou sur les chaînes d’infos, on suit depuis des semaines l’emballage de l’arc de Triomphe rêvé par l’artiste Christo et son épouse Jeanne Claude. L’œuvre sera achevée ce samedi 18 septembre. On en parle dans la Brigade d’Ambre Chalumeau. Christo et Jeanne-Claude ont marqué le monde de l’art avec leurs installations géantes. Leur idée : recouvrir les plus grands monuments du monde. En 1972, ils emballent un canyon américain, en 1995, c’est au tour du Reichstag, le parlement allemand, d’être entièrement recouvert et en 1985, ils emballent le Pont Neuf à Paris. Mais depuis toutes ces années, Christo a un autre projet : recouvrir l’Arc de Triomphe sur la célèbre place de l’Étoile parisienne. Depuis les années 1960, l’artiste bulgare n’a eu de cesse de proposer son projet aux différents présidents français, sans succès. Il lui aura fallu attendre l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée pour obtenir enfin l’autorisation de recouvrir l’un des plus célèbres monuments de Paris. Un malheur n’arrivant jamais seul, une succession de galères a ensuite encore repoussé le projet : l’incendie de Notre-Dame, le jour même de son rendez-vous avec le chef de l’État ou, bien sûr, le Covid. Christo est mort en mai 2020 et ne verra jamais son dernier grand projet voir le jour.