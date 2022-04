La Brigade - Emmanuel Macron et la culture : vintage, audacieux, mais autocrate

Quel est le rapport d’Emmanuel Macron à la culture ? Que retenir de son bilan en matière de politique culturelle ? On le sait, parce qu’il adore les citer à tout bout de champ, Emmanuel Macron est un amoureux des auteurs de la littérature classique. Il les cite et il pose avec jusque dans son portrait officiel. Bref, le président sortant a des goûts classiques, vintage. Ce qui ne l’a pas empêché de prendre un certain nombre de mesures novatrices, audacieuses que certains conservateurs pourraient prendre pour de la provocation. Ambre Chalumeau fait le bilan.